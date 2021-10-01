Balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor - Haberler
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Balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde avcılık yapan Tekirdağlı balıkçılar, poyraz dolayısıyla 2 gündür denize açılamıyor.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Marmara Denizi'nde avcılık yapan Tekirdağlı balıkçılar, poyraz dolayısıyla 2 gündür denize açılamıyor.

Marmara Denizi'nde poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Hızı saatte 45 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ile tanker, bekleyişini sürdürüyor.

Rüzgar yüzünden teknelerini Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'na demirleyen ve ağlarının onarımını tamamlayan balıkçılar da poyrazın dinmesini bekliyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, sert rüzgar nedeniyle balıkçıların limanda beklediğini söyledi.

Teknelerin havanın düzelmesiyle denize açılacağını ifade eden Pehlivanoğlu, "Balıkçılar bir haftadır Marmara'da lüfer avcılığından çok memnun kaldı. İnşallah bundan sonra da rızkımız açık olur diye umut ediyoruz. Pazar günü rüzgarın etkisini kaybetmesini bekliyoruz." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da ağ tamiri için mesai harcadıklarını belirterek, "Sert hava nedeniyle balıkçı barınağında bekliyoruz. Artık tek temennimiz havanın dinmesi. Bu yıl istavritle başlamıştık, son 5-6 gün lüferle kıyıya döndük. Bu aralar Marmara'da güzel lüfer çıkıyor. Tekrar denize açılıp güzel bir avcılık yaparak ekmeğimizi kazanmaya devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor

Balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor

Balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor

Balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor
AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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