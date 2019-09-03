03.09.2019 16:12

Av yasağının 1 Eylül'de kalkmasıyla gırgır ve trol tekneleriyle denize açılan Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, limana az miktarda istavrit ve barbunla dönerken, palamutta umduğunu bulamadı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Karadeniz bölgesinde denize açılalı 3 gün olmasına rağmen balıkçılar palamutta umduğunu bulamadı." dedi.

Diğer balık türlerinin yeterince avlandığını belirten Karakaş, "Hamsi bir miktar tutuluyor. Bu aylarda hamsi biraz az olur. O hamside biraz incedir. Ama trollerde mezgit, barbun, istavrit ve tek tek kalkan geliyor. Bu da hemen tezgah fiyatlarına yansıdı. Dün itibarıyla barbun 15, mezgit 10 lirayı gördü. Tezgahlar da fiyatlar gayet uygun. Bu da sıcak havalarda mezgitin ve barbunun bu bölgede bol çıktığını gösteriyor." diye konuştu.

Karakaş, hava şartlarına bağlı olarak balığın durumunun da değişeceğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Havalar soğudukça hamsi artacak. Belki ekim ayında az bir miktarda palamut çıkacak. Çinekop ve lüfer olacaktır. Şu anda mezgit ve barbun devam eder. Bunun yanında isravrit de olur. Şu anda sadece denizde palamut eksik. Diğer balıklar da çok fazla bir eksiklik gözükmüyor."

Kaynak: AA