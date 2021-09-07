Balıkçılar palamut beklerken denizden hamsi çıktı
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Balıkçılar palamut beklerken denizden hamsi çıktı

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Ekonomi

Balıkçılar palamut beklerken denizden hamsi çıktı Sinop'ta balık sezonunun açılmasının ardından balıkçının palamut umutları henüz karşılanmazken hamsi yüzünü erken gösterdi.

Balıkçılar palamut beklerken denizden hamsi çıktı

SİNOP - Sinop'ta balık sezonunun açılmasının ardından balıkçının palamut umutları henüz karşılanmazken hamsi yüzünü erken gösterdi. Tezgahlarda kilo fiyatı 25 TL olan hamsi, tanesi 25 TL'den satılan palamuttan daha çok rağbet gördü.

Balıkçılar hamsinin erken başladığını palamudun ise henüz bekleneni vermediği belirtti. Balığın bollaşması ve fiyatların düşmesi için ayın 15'inden sonrayı işaret etti.

Balıkçı Ahmet Gür, "Balık fiyatları şu anda normal. Hamsi 25 TL, palamut 25 TL, mezgit 30 TL şu anda bunlar var. İnşallah bu sene bol olacak. Şu anda palamut biraz zayıf. Hamsi erken başladı. Şu anda palamut ve hamsi bekleniyor. Şu anda vatandaş hamsiye daha çok rağbet gösteriyor. Hamsi biraz daha uygun olduğu için 1 kilo hamsiyle 3-4 kişi rahatlıkla doyuyor. O yüzden hamsiye ilgi var. Palamudun tane 25 TL olduğu için vatandaşımıza biraz daha ağır geliyor. Ayın 15'inden sonra balık biraz daha bollaşır diye bekliyoruz" dedi.

Balıkçılar palamut beklerken denizden hamsi çıktı
Balıkçılar palamut beklerken denizden hamsi çıktı
Balıkçılar palamut beklerken denizden hamsi çıktı
Balıkçılar palamut beklerken denizden hamsi çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

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