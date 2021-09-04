Balıkçılar palamudu bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkçılar palamudu bekliyor

Balıkçılar palamudu bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından Karadeniz'e açılan tekneler bugünlerde bol istavrit ile limana dönerken balık fiyatları da sezon öncesine göre hayli geriledi.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından Karadeniz'e açılan tekneler bugünlerde bol istavrit ile limana dönerken balık fiyatları da sezon öncesine göre hayli geriledi.

Trabzon'da bir gün önce kilosu 15 TL'den satılan istavrit bugün itibariyle kilosu 7,5-15 TL arasında satılırken palamut ise henüz görünürlerde yok.

Balıkçılar bu sezon vatandaşın palamudu unutacak gibi göründüğünü belirterek yine de sezondan umutlu olduklarını söylediler.

Balıkçı esnaflarından Kemal Can Çakıcı, sezona ilk kez palamutsuz başladıklarını belirterek "Sezon başladı palamut yok, şimdilik bol istavritimiz var. İstavritin sezon öncesi kilosu 50-60 TL idi şimdi ise 7,5-10 TL'ye kadar geriledi. İstavritin dışında mezgit ve barbun geliyor. Çinekop ara ara geliyor. İlk kez bu yıl palamutsuz bir sezonla başladık. Hava muhalefeti de avlanmayı etkiliyor, yine de sezondan umutluyuz" dedi.

Balıkçı esnaflardan Mehmet Örseloğlu ise bu sezon palamutun pek olmayacakmış gibi göründüğünü ifade ederek "Be sezon palamut şu anda olmayacak gibi görünüyor. Palamudu bu sezon vatandaşımız unutacak gibi görünüyor. Bu sezon hamsi istavrit bol olacak gibi görünüyor. Balık fiyatları normal istavrit kilosu 10 TL, çingene palamudun tanesi 10 TL, barbun 15 TL. Sezon öncesi barbunun kilosu 40-50 TL idi şimdi 15 TL. Büyük tekneler denize açılmasıyla birlikte fiyatlar çok düştü. Sezondan umudumuz var palamudun olmaması hamsi umutlarımızı artırdı. İnşallah hamsi bol olacak" diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Sedat Köz, istavritin kilosunu 7,5 TL'den sattıklarını yine de alıcı bulamadıklarından yakınarak "Şu anda bol istavrit var. Palamut mevsimi olmasına rağmen palamut henüz görünmedi. İstavritin kilosu 7,5 TL buna rağmen vatandaş pek rağbet etmiyor. Dün istavritin kilosu 15 TL idi. Sezon öncesi istavritin kilosu 35 TL civarında idi. Balıkçının umudu palamut ve hamsidir. Bunlar yoksa sezon kötü demektir" şeklinde konuştu.

Öte yandan dün denizde dalga boyunun hayli yüksek olması denize açılan bazı tekneler güçlükle ilerlerken kıyı balıkçıları ise limandan çıkamadı. Dalga boyunun bugün azalmasıyla birlikte denize açılan tekneler bol miktarda istavrit ile teselli bulurken palamudu beklemeye başladı. - TRABZON

Balıkçılar palamudu bekliyor
Balıkçılar palamudu bekliyor
Balıkçılar palamudu bekliyor
Balıkçılar palamudu bekliyor
Balıkçılar palamudu bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya'daki caretta caretta ölümleri için iki otele 482 bin TL ceza kesildi
Antalya'daki caretta caretta ölümleri için iki otele 482 bin TL ceza kesildi
İstanbul'un 5 ilçesinde ekmek fiyatının 2 TL'den 2.5 TL'ye yükselmesi tartışma yarattı
İstanbul'un 5 ilçesinde ekmek fiyatının 2 TL'den 2.5 TL'ye yükselmesi tartışma yarattı
'Denizlerin prensi' olarak bilinen lüfer, kilosu 150 liradan tezgahlarda yerini aldı
"Denizlerin prensi" olarak bilinen lüfer, kilosu 150 liradan tezgahlarda yerini aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Aliya İzzetbegoviç Adil Karaismailoğlu
Magazin Mesut Akusta Demet Akalın Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Salih Uçan Şenol Güneş Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Balıkçılar palamudu bekliyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 11:46:19. #1.15#

title