Balıkçılar müsilajdan endişe edenlere seslendi: "Gönül rahatlığıyla balık yiyebilirsiniz"

Marmara denizinde yaşanan müsilaj sorunu devam ederken balıkçılarda işler azaldı.

Marmara denizinde yaşanan müsilaj sorunu devam ederken balıkçılarda işler azaldı. Konu hakkında konuşan balıkçılar, müsilajın balıklara zararı olmadığını ve balıkçılar olarak her gün balık yediklerini belirterek, vatandaşında gönül rahatlığıyla balık yemelerini söyledi.

Günlerdir Marmara Denizi'nde yaşanan müsilajın geniş alana yayılmasıyla balıkçılarda işler azaldı. Denizdeki manzarayı gören tüketiciler de balık almaya korkar oldu. Bu durumundan etkilenen balıkçılar ise müsilajın ister istemez satışlara etkisi olduğunu söyledi. Vatandaşın kendi güvenliğini aldığını belirten balıkçılar, balıklarda en ufak bir hastalık olmadığını ve vatandaşın rahatlıkla her balığı yiyebileceğini vurguladı.

"VATANDAŞ ÇOCUKLARINA DAHİ BALIK YEDİREBİLİR"

Avlanma yasağından dolayı yaz balıkçılığının devam ettiğini belirten balıkçı Şafak Gün, "Havaların sıcak olmasından dolayı tezgaha balık koyamıyoruz. Şu anda sadece olta balıkçılığından balık geliyor. Bunların içinde istavritin kilosu 50 TL, mezgit 40 TL, tekir ve barbunya 80 TL, somon balığı ise 70 ile 100 TL arasında satılıyor. Denizlerde müsilajdan dolayı balık ölümü gerçekleşmedi. Biz balıkçılar her gün balık yiyoruz. Balık özellikle yaz aylarında soğuk suyu sevdiği için dibe iniyor. Balık pisliği sevmez. Vatandaş çocuklarına dahi balık yedirebilir ve gönül rahatlığıyla balık yiyebilirler. Bizler balıkçılar olarak kefiliz. Müsilajın ister istemez satışlara etkisi oluyor. Herkes kendi güvenliğini alıyor. Ama balıklarda en ufak bir hastalık yok. Rahatlıkla her balığı yiyebilirler" şeklinde konuştu.

"VATANDAŞ EYLÜL'DEN SONRA BOL BOL BALIK YİYECEK"

Müsilajın balık sezonuna olumsuz etkisinin olmayacağını vurgulayan Gün, "Şu anda denizlerimizde yoğun bir şekilde çinekop, istavrit, palamut gibi balıkların görüntüsü var. Sezonda baya balık olmasını bekliyoruz ve ucuz olacak. Şu an tek sorun vatandaşın kafasındaki soru işareti. Bu soru işareti kafadan silindiği zaman vatandaş Eylül'den sonra bol bol balık yiyecek" diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı