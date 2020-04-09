Balıkçılar koronavirüs nedeniyle av sezonunu erken kapattı
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Marmara Denizi, Marmara, Güncel

Balıkçılar koronavirüs nedeniyle av sezonunu erken kapattı

Marmara Denizi'nin önemli balıkçılık limanlarından birine ev sahipliği yapan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki balıkçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle bu yıl sezonu erken kapattı.

09.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:39
Balıkçılar koronavirüs nedeniyle av sezonunu erken kapattı

Marmara Denizi'nin önemli balıkçılık limanlarından birine ev sahipliği yapan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki balıkçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle bu yıl sezonu erken kapattı.

Marmara'da eylül ayında "vira bismillah" diyerek ağlarını denize bırakan balıkçılar, tüm dünyayı etkisine alan Kovid-19 salgını ve yeterli avlanma olmaması nedeniyle av yasağının başlayacağı 15 Nisan'dan önce paydos etti.

Bu sezon hamsi ve istavritten umduğunu bulamayan Karamürselli balıkçılar, palamutta ise istenilen avı gerçekleştiremedi. Teknelerini Ereğli Limanı'na demirleyen balıkçılar, zamanlarını gelecek sezon için ağlarını tamir ederek geçiriyor.

Tekne sahibi Hüseyin Abanoz (59), AA muhabirine, av açısından kötünün iyisi bir sezon geçirdiklerini ancak bunun ekonomik olarak çok tatmin edici olmadığını söyledi.

Denizde balık popülasyonunun olduğunu ancak balıkların sürekli yer değiştirdiğini belirten Abanoz, "Balık olmayınca biz de mecburen erken döndük. Teknelerimizin birçoğu limanlara döndü. Şimdi sosyal mesafemizi de kollayarak ağların bakımını yapıyoruz. Daha sonra da teknenin bakımına geçeceğiz." diye konuştu.

Balıkçı Yavuz Abanoz (55) da bu yıl Kovid-19 nedeniyle sezonu erken kapatmak zorunda kaldıklarını anlatarak, "Hem balık azdı hem de koronavirüs nedeniyle çalıştığımız tayfalar evlerine gittiği için bu yıl sezonu erken paydos etmek zorunda kaldık. Ağlarımızı tamir ediyoruz, daha sonra teknelerimizin bakımını yapacağız. İnşallah şu illet koronavirüsten kurtuluruz da rahat rahat çalışmalarımızı yaparız." ifadesini kullandı.

Balık restoranı işleten Mustafa Büyük (35) de tezgahları kültür balıklarıyla süslemeye başladıklarını dile getirdi.

Lokantalar kapatıldığı için perakende balık satışı yaptıklarına değinen Büyük, şöyle devam etti:

"Bölgenin büyük balıkçı tekneleri sezonu erken kapattı. Yine her gün mezat oluyor küçük teknelerin getirdiği az da olsa hamsi, istavrit, mezgit oluyor. Şimdi de koronavirüs satışları etkiledi. Tezgahlarda şimdilerde uskumru, mezgit, alabalık, somon, levrek var. Çoğunlukla kültür balıkları yer alıyor."

Kaynak: AA

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