Balıkçılar Karadeniz hamsisini bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Balıkçılar Karadeniz hamsisini bekliyor

06.11.2020 12:05 | Son Güncelleme: 06.11.2020 12:09
Balıkçılar Karadeniz hamsisini bekliyor

Giresun Piraziz Su Ürünle Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Karadeniz'de kasım ayının ortasına kadar hamsi avı yapılmasını beklediklerini belirtti.

Giresun Piraziz Su Ürünle Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Karadeniz'de kasım ayının ortasına kadar hamsi avı yapılmasını beklediklerini belirtti.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay boyunca iyi seviyede palamut avcılığı gerçekleştirildiğini söyledi.

Sürüler halinde doğuya hareket eden palamudun hava şartlarının da etkisiyle geri dönmediğini belirten Arslan, "Bu nedenle avcılık son zamanlarda azaldı. Bundan sonraki süreçte geçen aylardaki kadar bol olmasa da yine tezgahlarda kasım ve aralık aylarında palamut olacak. Bol olmayınca artık ucuz da olmayacak maalesef." diye konuştu.

Arslan, bu yıl bolluk dolayısıyla palamut avcılığına yoğunlaşıldığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu süreçte hamsi olsa o da avlanırdı, balıkçılar hamsiyi bulamadı. Bu da Karadeniz kıyılarında hamsinin şu an için olmadığı anlamına geliyor. Büyük tekneler hamsi avı için Marmara'ya gitti. Piyasada satılan hamsi Marmara hamsisi, Karadeniz hamsisi şu an için yok. Karadeniz hamsisinden bu yıl çok da umutlu değiliz, şu ana kadar avlanması lazımdı ancak şu an için avcılık yok."

Hava şartları ve deniz suyu sıcaklıklarının avcılık için önemli bir etken olduğuna işaret eden Arslan, "Deniz suyu sıcaklığı yüksek, belki de bunun için kıyılarımıza gelmemiş olabilir. Kasım ayının ortasına kadar hamsi avının Karadeniz'de yapılmasını bekliyoruz. Bu süre belki biraz daha uzayabilir. Bol hamsi avı şu an için söz konusu değil, bu da fiyatlara olumsuz yansıyacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

İlgili Haberler

Ekonomistler enflasyonun ekim ayında yüzde 2,01 artmasını bekliyor
Ekonomistler enflasyonun ekim ayında yüzde 2,01 artmasını bekliyor
Komisyoncular, meyve sebze hallerine düzenleme bekliyor
Komisyoncular, meyve sebze hallerine düzenleme bekliyor
Karadeniz hamsisi tezgahlara inince fiyat 40 TL'den 15 TL'ye düştü
Karadeniz hamsisi tezgahlara inince fiyat 40 TL'den 15 TL'ye düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Beste Bereket Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Josef De Souza
Daha Fazla Kasım Deprem Twitter Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkçılar Karadeniz hamsisini bekliyor - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 12:20:00. #1.15#
title