Balıkçılar, istilacı tür balon balığını yakalamak için yarıştı

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - AKDENİZ'deki istilacı türlerden balon balığı konusunda farkındalık yaratmak için Antalya'da balon balığı tutma yarışması düzenlendi.

Anavatanı Kızıldeniz olan ve son yıllarda Akdeniz'de popülasyonu artan balon balıkları özellikle Antalya'da neredeyse her balıkçının oltasına takılır oldu. Daha önce de yine istilacı tür olan aslan balığına dikkat çekmek için yarışma düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu kez balon balığı konusunda farkındalık yaratmak için balon balığı yakalama yarışması düzenledi.

Yarışmaya katılan amatör balıkçı Buğra Özekin, "Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu balon balığı yarışması için buraya geldim. En ağır balığı ben tutmak istiyorum. Sahilimizde çok miktarda balon balığı var. Balık tutmaya geldiğimde denk geliyor. Balon balığı sayesinde diğer balıkları da avlayamıyoruz. Baş belası, sıkıntı oluyor. Diğer türler için de tehlike oluşturuyor" dedi.