Balıkçılar iç sularda yerlerini aldı

Eskişehir'de güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, iç sulardaki balık av yasağının da sona ermesiyle birlikte balık tutmanın keyfini yaşadı.

Yağmurlu geçen bir haftanın ardından Eskişehirliler, güneşli bir güne uyandı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar av yasağının da sona ermesiyle balık tuttu. Oltalarını alıp Porsuk Çayı'na ve Sarısungur Göleti başta olmak üzere diğer alanlara giden vatandaşlar, sudan çıkacak kısmetlerini bekledi. Güzel havanın tadını çıkaran balıkçılar, mutlu olduklarını belirterek, "Günümüzü balık tutarak değerlendirmek istedik. Hava da çok güzel inşallah hep böyle devam eder" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA