Balıkçılar Havuz Balığına Yöneldi

Karadeniz'de balıkçılar bu sezon denizden umduğunu bulamadı. Denizden boş dönen balıkçılar, bu kez rotayı havuz balıkçılığına yönelttiler.

Av yasağından sonra 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, yanlış avlanma ve sıcak geçen hava şartları nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Ordu'nun Perşembe ilçesinden denize açılan ve av yapamadıkları için havuz balığı yetiştirmek zorunda kaldıklarını söyleyen balıkçı Ramazan çakmak, "Adana, Mersin, Trabzon ve Samsun'a gönderiyoruz. Şu anda denizde balıkçılık bitti. İstediğimiz balık yok, o yüzden millet havuz balığına yönleniyor. Bu nedenle birçok yere sevkiyat yapıyoruz. Köpükleri 10'ar kilo şeklinde paketliyoruz. Denizde balık olmadığı için herkes havuz balığını yiyor. Yanlış avlanma yüzünden denizde balık kalmadı" dedi.

Balıkçı Barbaros Deniz Küçük ise, her sene olduğu gibi 2018 yılına da umutla başladıklarını, ancak istediklerini elde edemediklerini söyledi. Küçük, "Tabii bunda yanlış avlanma ve küresel iklim değişikliğinin nedenleri var. Çünkü balığın da diğer canlılar gibi tabii ortamı var. Suyun sıcaklık derecesi dahil bu camiada önemli. İnşallah herkes için 2018 yılı hayırlı, bereketli olur. Havaların sıcak gitmesi hamsinin sezon içerisinde az avlanmasına sebep oldu. Tabii ki bundan sonra daha iyi olur ama deniz suyu sıcaklığı aralık ayı içerisinde neredeyse ılık denilecek düzeydeydi. Bu sene sahil kesimlerine kar da yağmadı. Sahilin denize yakın olması, sıcaklıkların da yüksek gitmesi balıkları etkiledi" şeklinde konuştu. - ORDU