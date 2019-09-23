Balıkçılar havanın soğumasını bekliyor

23.09.2019 13:40

Av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, Karadeniz'de havaların sıcaklar nedeniyle istedikleri verimi alamadı. Balıkçılar, havaların soğuması ile Liman içinde beklemeye kaldılar.

Balıkçılar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle deniz diplerinde olan balıkların, havaların soğumasıyla yüzeye çıkmasını bekliyor.

Ereğli ve Alaplı'da balıkçılık yapan Erkan Kocabaş bu yıl balığın bol olacağına dikkat çekerek, Hava sıcaklıklarının, dolayısıyla da deniz suyu sıcaklığının geçmiş yıllara oranla yüksek seyrettiğini ifade etti. Kocabaş, bu nedenle balıkların daha soğuk olduğu için derin sularda bulunduğunu, yemlenmek için de yukarı çıkmadığını ancak havaların soğumasıyla birlikte balığın bollaşacağına dikkat çekti.

Erkan Kocabaş sezonun yeni açılması nedeniyle balığın az miktarda çıktığını belirterek, "Balık fiyatları maliyetlerden dolayı normalin üzerinde ve Avlanan balık miktarının düşük olmasında en büyük etken deniz suyu sıcaklığıdır. Şu anda deniz zemininde balık olduğunu biliyoruz. Ancak havanın sıcak olması ve beraberinde deniz suyunun sıcaklığının da artması balığın yüzeye çıkmasına engel oluyor. Bu yıl geçmiş yıllara nazaran daha sıcak geçiyor. Havaların ve denizin soğuması lazım. Bununla birlikte balık toplanacak, avcılık artacak. Ay sonuna kadar havaların ve Karadeniz'in soğumasını bekliyoruz. Ay sonundan itibaren balıkçıların da yüzü gülecektir, fiyatlar azalınca vatandaşlarımız da istediği balığı yiyecektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA