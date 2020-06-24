Balıkçılar fırtına sonrası denize açılmayı bekliyor
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Balıkçılar fırtına sonrası denize açılmayı bekliyor

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, fırtına nedeniyle bir haftadır denize açılamayan balıkçılar, fırtına sonrası avcılıkta önemli oranda artış bekliyor.

24.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:05

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, fırtına nedeniyle bir haftadır denize açılamayan balıkçılar, fırtına sonrası avcılıkta önemli oranda artış bekliyor.

Yaklaşık bir hafadır sağanak ve fırtına yüzünden limana demirleyen balıkçılar, tekne ve ağ bakımlarını tamamlıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, bir haftadır fırtına nedeniyle limana demirlediklerini, bu zaman diliminde ise tekne ve ağ bakımlarını tamamladıklarını söyledi.

Havanın açmasıyla beraber ciddi oranda salyangoz, iskorpit, istavrit ve barbun gibi balıklarda artış olacağını düşündüklerini belirten Karakaş, "Az da olsa lüfer ve çinekop da çıkacağını bekliyoruz. Taş balığı avcılığı başladı. Kısmen o da çıkmaya başladı. Biraz daha fazla oranda çıkacağını düşünüyoruz." dedi.

Karakaş, 1 Nisan'da sezonu kapanmasıyla kıyı balıkçılığının başladığını ancak hava şartları nedeniyle umduklarını bulamadıklarını kaydederek, "Bundan sonra da çok iyi geçmeyecek ancak günübirlik olarak yevmiyelerini çıkaracaklardır. Sezondaki gibi bir para kazancı oluşturacak şartlar oluşmayacak. En azından yevmiyelerini çıkaracaklar. Zaman içinde tekne bakımlarını yapacaklardır. Kesinlikle balıksız kalmayacağız." diye konuştu.

Balıkçılar fırtına sonrası denize açılmayı bekliyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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