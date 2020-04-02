Balıkçılar erken "paydos" dedi
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Karadeniz, Eylül, Güncel

Balıkçılar erken "paydos" dedi

Denizlerde 15 Nisan'da başlayacak av yasağına kısa bir süre kala balıkçılar denizlerde umduğunu bulamayınca tekneleri limana demirledi.

02.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:26
Balıkçılar erken

Denizlerde 15 Nisan'da başlayacak av yasağına kısa bir süre kala balıkçılar denizlerde umduğunu bulamayınca tekneleri limana demirledi. Korona virüsünde etkilediği balıkçılar gelecek sezonun hazırlıklarına salgın sona erdikten sonra başlayacak.

Denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için 1 Eylül'e kadar sürecek yasak 15 Nisan'da başlıyor. Karadeniz'de bu yıl umduğunu bulamayan balıkçılar erken "paydos" diyerek tekneleri limana demirledi. Sezonun bitimine kısa bir süre kala sezonu kapatan balıkçılar, şimdiden gelecek sezon için hazırlıklara başladı. Bu sezon bol şekilde avlanan hamsiden umduğunu bulan balıkçılar palamutta ise istenilen avı gerçekleştiremedi. Trabzon'un Moloz mevkindeki balık tezgahlarını ise artık kültür balıkları süslemeye başladı. Korona virüs nedeniyle 'Evdekal' uyarılara dikkat eden vatandaşlar az miktarda satılan istavrit ve mezgite ilgi göstermezken, balıkçılardan Yakup Bektaşoğlu, zor durumda olduklarını söyledi. Bektaşoğlu "Şuan zor durumdayız. Vatandaş dışarı çıkamıyor. Sezonun bitmesine de az kaldı. Allah yardımıcımız olsun. Bu sezon çok güzel geçti ama palamutta beklenilen olmadı. Hamside ise son yılların en bol sezonu yaşandı. Korona virüs satışları etkiledi. Vatandaşın virüse karşı balığı bol bol tüketmesi lazım. Tezgahlarda uskumru, mezgit, alabalık, somon, levrek var. Çoğunlukla kültür balıkları yer alıyor" dedi.

Turgay Memişoğlu ise satışların kötü olduğunu dile getirerek, "Satışlarımız kötü. Küçük esnaflarımız durumu kötü. Zor bir dönemde geçiyoruz. Satışı bıraktık kendi telaşımıza düştük. Bu sene sezon çok güzel geçti. Hamsi, istavrit ve mezgitte bolluk yaşandı. Artık kültür balıkları tezgahları süslüyor. Virüsün çok etkisi oldu. Balıkları ucuza satıyoruz ama yinede talep görmüyor" ifadelerini kullandı.

(Ozan Köse - Ersen Küçük/İHA)

Kaynak: İHA

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