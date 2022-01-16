Balıkçılar büyük sevinç yaşadı, 250 kasa balıkla limana döndüler

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldaklı balıkçılar Kozlu açıklarında 250 kasa istavrit ve çinakop yakaladı.

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde denize açılan balıkçılar Kozlu açıklarında 250 kasa istavrit ve çinakop yakaladı. Ağlarına vuran balıkların ardından büyük sevinç yaşayan balıkçılar sabah saatlerinde limana demir attı. Balıkçılar tutukları İstavrit ve Çinakopu mezat usulü satışa çıkardı. Çinakobun kasası bin TL ve istavrit ise 250 TL'den alıcı buldu.

Balıkçı Çağrı Eliyazıcı, "Kayıklarımız da şu anda istavrit ve çinekop var. Hava şartları kötüydü balıklar da kendini gösterdi. Şuanda kayıklarda ortalama 250 kasa balık var. Yarısı istavrit yarısı çinekop. Bunlar mezat usulü satılacak. Her sene umutluyuz ama yanılıyoruz. Bu şekilde avlanma devam ederse yiyecek balık bulamayacağız" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri