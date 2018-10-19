Balıkçılar: "Bu Seneye Kadar Böyle Büyük Palamut Yakalamadık"

Samsun'un Alaçam ilçesindeki balıkçılar, bu seneye kadar böyle büyük palamut yakalamadıklarını söyledi.

Samsun'un Alaçam ilçesindeki limanında incelemelerde bulunan Kaymakam Fikret Zaman, balıkçılardan sezon hakkında bilgi aldı. Ağlarına takılan balıkları kasalayan kıyı balıkçılarına yardım eden Kaymakam Zaman, eline aldığı kürekle balık kasalarına buz attı. Ağlarına bol miktarda palamut, istavrit, mezgit, gibi balıkların takıldığını belirten kıyı balıkçıları sezondan çok umutlu olduklarını dile getirerek bu seneye kadar da böyle büyük boyda palamut yakalamadıklarını söylediler.

Palamudun hem balıkçının hem de vatandaşın yüzünü güldürdüğünü ifade eden Alaçam Toplu Doyran ve Göçkün Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Demir, "Bugünlerde kıyı balıkçılarımızın ağlarına fazla miktarda palamut takılmakta. Bu da hem balıkçılarımızın hem de vatandaşlarımızın yüzünü güldürmekte" dedi.

Başkan Demir, hamsi sezonuyla ilgili şimdiden bir değerlendirme yapmanın uygun olmayacağını, av döneminin başlamasıyla birlikte balığın durumuna göre söylemlerde bulunulmasının daha doğru olacağını ifade ederek palamudun bol olduğu yıl hamsinin çok az olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. - SAMSUN