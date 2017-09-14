Balıkçılar Bol Balık Avlamak İçin Yarını Bekliyor

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, eylül başında av sezonunun başlamasıyla Marmara Denizi'ne ağ atan balıkçıların bol balık yakalamak için gözü, ışıklı avcılık yasağının kalkacağı 15 Eylül'de.

Balıkçılar Bol Balık Avlamak İçin Yarını Bekliyor

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, eylül başında av sezonunun başlamasıyla Marmara Denizi'ne ağ atan balıkçıların bol balık yakalamak için gözü, ışıklı avcılık yasağının kalkacağı 15 Eylül'de.

Kaynak: Dunya.com