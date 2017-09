Balıkçılar Bol Balık Avlamak İçin Yarını Bekliyor

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Marmara Denizi'ne ağ atan balıkçılar bol balık yakalamak için sabırsızlıkla ışıklı avcılık yasağının kalkacağı 15 Eylül'ü bekliyor.



Kurban Bayramı dolayısıyla av yasağının kalktığı 1 Eylül yerine çoğunlukla 3 Eylül'de "vira bismillah" diyen balıkçılardan bazıları, bu kez de bol balık yakalama yöntemi ışıklı avcılık için yasağın kalkacağı 15 Eylül'de denize açılmak için Çınarcık Limanı'na yanaştı. İşıklı avcılıkla bol balık yakalayacaklarından emin balıkçılar, Çınarcık Limanı'ndan Marmara Denizi'ne açılarak balıkların izini sürecek.



Yalova Deniz Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Erdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ışıklı avcılığa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 15 Eylül'den itibaren izin verildiğini anımsattı.



Balıkçıların merakla ışıklı balıkçılık için yasağın kalkacağı yarını beklediğini anlatan Erdeniz, "15 Eylül'ü bekliyoruz. 8 bin volta kadar ışıklı avcılığı müsaade edildi. Bu kurallar çerçevesinde avcılığımız inşallah bundan sonra artacak. Buralarda biraz hamsi var ama seyrek. Deniz suyu sıcak olduğundan balıklar dağınık. Işık yakmak mecburiyetindeyiz. Yarını bekliyoruz." dedi.



Çınarcık Limanı'nda 10 balıkçı teknesinin olduğunu belirten Erdeniz, "Buradaki teknelerin her birinde 35 mürettebat var, bu işten ekmek yiyorlar. İnşallah sular soğuduktan sonra, belki buradan Karadeniz'e doğru açılırız.



Esenköy, İmralı, Çınarcık'a kadar olan alanda balığın izini sürdüklerini dile getiren Ergün, "Şu anda 15-20 kasa balık için ağ attığımız Marmara'da ışıklı balıkçılığa geçtiğimizde bu 70-80 kasaya çıkacak. Hamsinin kilosu 30 lira, ışıklı avcılığın başlamasıyla bolluk olacak ve halkımız balığı ucuz yiyecek." diye konuştu.



Çınarcık Su Ürünleri Kooperatifi balıkçılara ev sahipliği yapıyor



Çınarcık Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mehmet Temel Koç da Çınarcık'ın eski balıkçı yerleşkesi olduğunu anımsattı. Bölgenin zamanla turizme açılmasıyla balıkçılığın ikinci planda kaldığını anlatan Koç, şunları ifade etti:



"Türkiye'nin her yerinden balıkçı tekneleri balığın peşine takılırlar. Balık neredeyse avcılık orada yoğunlaşıyor. Bizim kooperatifler de tutulan balıkları kayıt altında tutar. Herhangi bir balıkçı gemisi gelip bizim kooperatifimizden balık çıkarabilir. Biz de bunlara menşe belgesi denen balığın resmi olarak yakalandığını, piyasaya sunduğu belgeyi veririz. Bütün gemiler limanımızdan, barınaklarımızdan faydalanabiliyor. Her gemide 30-50 arasında kişi bulunuyor. Ortalama şu anda 500'e yakın balıkçılıkla geçinen kişi limanımızda bulunuyor. Şu an palamut mevsimi ancak bölgemizde henüz görülmedi o nedenle hamsi, istavrit ve sardalya avlanıyor."