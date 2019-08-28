Balıkçılar av sezonuna hazır

28.08.2019 11:09

Av yasağının sona ereceği 1 Eylül'de, balıkçılar denize ağ atabilmek için gün saymaya başladı.

Av yasağı boyunca demirledikleri teknelerin ve denize bırakacakları ağların bakım ve onarımını tamamlayan balıkçılar, 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyecek.

Sezonun bereketli geçmesini umut eden balıkçılar, verimli geçecek bir av döneminin hem balıkçıların hem de tüketicinin yüzünü güldüreceğine inanıyor.

İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, AA muhabirine, hazırlıkların tamamlandığını, balıkçıların denize açılmadan önceki son rötuşları yaptığını söyledi.

Kartal, geçen sezonun palamut açısından verimli geçtiğini, bu sezon palamuttan beklentinin düşük olduğunu belirtti.

Hava durumunun avcılığı etkilediğine işaret eden Kartal, "Değişiklik olmadığı sürece palamudu bu yıl tezgahlarda bolca göremeyeceğiz. Bu da şunu gösteriyor; herkes palamut yiyemeyecek. İnsanlarımız bu sene balık fazla yiyemeyebilir." dedi.

Balık fiyatları düşecek

Av sezonun açılmasıyla balık fiyatlarının düşeceğine değinen Kartal, "Doğal olarak bütün tekneler avcılık yapmaya başladığı zaman balık da piyasaya gelmeye başlayacak. Öyle ya da böyle bir şekilde Karadeniz'den, Marmara'dan, Ege'den gelecek. Balık bir yerde toplandığı zaman da çeşit artmış oluyor, doğal olarak fiyatlar düşecek." diye konuştu.

Geçen yıl istavrit fiyatlarının çok yüksek olduğuna vurgu yapan Kartal, bu yıl ise istavrit fiyatının daha düşük olmasını beklediklerini ifade etti.

Erdoğan Kartal, beklentinin kaliteli hamsi verimliliğinde yüksek diğer türlerde ise düşük olduğunu kaydetti.

Kartal, ülke genelinde yaklaşık 500 gırgır teknesinin avcılık yapabildiğini, bunlardan 50'sinin Akdeniz'de orkinos avcılığı yaptığını, bazı teknelerin Moritanya'da avlandığını, yaklaşık 300 civarında teknenin de Türkiye sınırlarında avcılık faaliyeti yürüttüğünü dile getirdi.

Kaçak balık avcılığına da değinen Kartal, "Geçen sene 100-120 tane vardı, bu yıl rakamların 200'ün üzerine çıktığı konuşuluyor. Demek ki kaçak avcılığa daha çok meyilli olmaya başladı insanlar. Bunun önünü alamazsak tedbirleri alamazsak balıkçının da balığın da sonunun hızla yaklaştığını görürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Kartal, kaçak avcılığın sürdürülebilir balıkçılığın önünde engel olduğunun altını çizerken bu konuda yasaların düzenlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA