BALIKÇILAR AV SEZONUNA BOLLUKLA BAŞLAYAMADI

KARADENİZ'de geçen yıl palamut ve hamsiyi Zonguldak açıklarında avlayarak, Türkiye'nin dört bir yanına dağıtan balıkçılar, sezonun ilk günlerinde henüz istedikleri oranda balıkla karaya dönemedi.

KARADENİZ'de geçen yıl palamut ve hamsiyi Zonguldak açıklarında avlayarak, Türkiye'nin dört bir yanına dağıtan balıkçılar, sezonun ilk günlerinde henüz istedikleri oranda balıkla karaya dönemedi. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, denizin istenilen randımanı henüz göstermediğini 15 Eylül'den sonra balığın kendini göstermesini beklediklerini söyledi.

Av sezonunun 1 Eylül'de başlamasının ardından denize açılan balıkçılar, henüz umdukları bollukla karaya dönemedi. Geçen yıl Zonguldak açıklarında bol olan hamsi ve palamut nedeniyle sezonun ilk bölümlerini kentte geçiren balıkçı tekneleri de henüz umdukları avı yapamadı. Az miktarda palamut ve hamsiyle sezona başlayan balıkçılar, deniz suyunun soğumasıyla balığın bollaşacağını düşündüklerini ifade ettiler. Zonguldak Balıkçı Pazarı'nda az miktardaki hamsi 40 TL, istavrit 25 TL'den sunuldu. Balıkçı Bayram Yılmaz, balığın bollaşmasıyla tezgahlarda balık fiyatlarının gelecek haftalarda düşmesini beklediklerini söyledi.

'15 EYLÜL'DEN SONRA BOLLAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan da balıkçıların geçen yıla oranla bu yılın ilk günlerinde karaya henüz balıkla dönemediğini söyledi. Az miktarda palamut ve hamsinin avlandığını ifade eden Kayhan, Kıyı balıkçıları ufak tefek palamut ve torik aldılar ama halka yansıyacak balık değildi. Palamut balığı şu an zayıf gözüküyor. İnşallah 15 Eylül'den sonra balığın bollaşmasını bekliyoruz. Balık şu an tezgahlarda pahalı başladı. Geçen sezon 90-100 lirayla başladı palamudun kasası. Şu an henüz kasalık balık yok. İstavritte yok ama hamsi var. Hava şartları uygulaşınca balığın bollaşacağını düşünüyoruz. dedi.

Endüstriyel balıkçılık yapan Fahri Karnaz ise denize henüz açılmadığını, hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi. Balığın bollaşması için uygun hava şartlarını beklediklerini ifade eden Karnaz, şöyle dedi

Biz hazırlıklara devam ediyoruz. Havaların uygunlaşmasıyla çıkarız inşallah. Şu an palamut biraz zayıf. Hamsi var. Geçen seneye nazaran biraz daha zayıf başladık. O zaman balık iriydi. Tabi deniz bu belli olmaz. Çıkarsın bir hafta sonra balık sığmaz denize. Bir iki gün içinde belli olur. İnşallah bereketli bir sezon geçiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı