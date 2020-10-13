Balıkçılar, av dönüşü kıyıda bekleyen kedileri besledi
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Balıkçılar, av dönüşü kıyıda bekleyen kedileri besledi

13.10.2020 10:47 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:51
Balıkçılar, av dönüşü kıyıda bekleyen kedileri besledi

SAMSUN'da tekneyle balık avına çıkan emekli 3 arkadaş, dönüşte kıyıda bekleyen kedileri balıkla besledi.

SAMSUN'da tekneyle balık avına çıkan emekli 3 arkadaş, dönüşte kıyıda bekleyen kedileri balıkla besledi. Kedilerin balıkları yemek için verdiği mücadele, görenleri gülümsetti.

Sabahın erken saatlerinde Kayıkhane Balıkçı Barınağı'ndan amatör balıkçı teknesiyle denize açılan 3 arkadaş, oltayla çıktıkları istavrit avından memnun döndü. Kıyıya ulaşan amatör balıkçılar, burada tuttukları balıkları ayıklarken, kedileri de besledi. Kedilerin, kıyıda balıkları yemek için verdiği mücadele ise görenleri gülümsetti. 


Balıkçılar, av dönüşü kıyıda bekleyen kedileri besledi
Balıkçılar, av dönüşü kıyıda bekleyen kedileri besledi
Balıkçılar, av dönüşü kıyıda bekleyen kedileri besledi
Balıkçılar, av dönüşü kıyıda bekleyen kedileri besledi
Balıkçılar, av dönüşü kıyıda bekleyen kedileri besledi
Balıkçılar, av dönüşü kıyıda bekleyen kedileri besledi
Balıkçılar, av dönüşü kıyıda bekleyen kedileri besledi
Balıkçılar, av dönüşü kıyıda bekleyen kedileri besledi
Balıkçılar, av dönüşü kıyıda bekleyen kedileri besledi
Balıkçılar, av dönüşü kıyıda bekleyen kedileri besledi
Balıkçılar, av dönüşü kıyıda bekleyen kedileri besledi
Balıkçılar, av dönüşü kıyıda bekleyen kedileri besledi
Balıkçılar, av dönüşü kıyıda bekleyen kedileri besledi
Balıkçılar, av dönüşü kıyıda bekleyen kedileri besledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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