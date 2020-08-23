Balıkçılar ağlarını denizle buluşturmaya hazırlanıyor Ağların denizle buluşmasına çok az kaldı, hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Ağların denizle buluşmasına çok az kaldı, hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Ekmeğini mavi sulardan çıkaranlar 1 Eylül'ü bekliyor. Eylül ayına sayılı günler kaldı. Balıkçılar ağlarını denize bırakmaya hazırlanıyor. Sezona hazırlık yapan balıkçılar hummalı bir çalışma içerisinde. Ağlar onarılıp, tekneler tamir ediliyor. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre av mevsimi bu sene 15 Nisan'da sona erecek. Av sürecine ise bazı kurallar getirilecek. Bu tebliğler 1 Eylül 2020 ile 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Yeni tedbirlere göre boğazlar, Marmara denizi ve Karadeniz'de ışıklı avcılık yasaklandı. Hassas ekosistemi korumak için alınan kararla bu bölgelerde sadece geleneksel yöntemlerle balıkçılık faaliyetleri sürdürülebilecek. Yasaklar Akdeniz'de 15 Eylül'de, diğer denizlerde ise 1 Eylül'de kalkacak.

(İHA)

Kaynak: İHA