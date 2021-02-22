Balıkçılar ağlara yapışan deniz salyası nedeniyle avlanamayınca tezgahtaki balığın fiyatı arttı
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Balıkçılar ağlara yapışan deniz salyası nedeniyle avlanamayınca tezgahtaki balığın fiyatı arttı

22.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:35

Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyasının (müsilaj) artmasıyla balıkçıların zorunlu paydosu, tezgahlardaki balık fiyatlarına yansıdı.

Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyasının (müsilaj) artmasıyla balıkçıların zorunlu paydosu, tezgahlardaki balık fiyatlarına yansıdı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada deniz salyası nedeniyle balıkçıların uzun süredir ava çıkamadığını söyledi.

Denizden balık gelmeyince tezgahlardaki balık fiyatlarının da düşmediğini aktaran Pehlivanoğlu, "Havanın esmesi ve daha sonra da deniz salyasının başlamasıyla 2-3 haftadır balıkçılar kıyıda. Daha önce 30-40 lira olan hamsi ve istavritin fiyatı 50 liradan aşağı düşmüyor. Tekrar balıkçıların denize açılıp kıyıya balıkla dönecekleri günleri bekliyoruz. İnşallah balık olur da hem tayfalar sevinir hem de vatandaşlar bol bol balık yer." diye konuştu.

Balıkçı Hasan Erol da zorunlu paydosun balık fiyatlarını etkilediğini dile getirdi.

Ava çıktıklarında balığın artmasıyla fiyatların normale döneceğine inandığını belirten Erol, şunları kaydetti:

"Bir iki haftadır kış şartları, lodos etkili oluyor. Ondan sonra da Marmara'da salya etkili olmaya başladı. Deniz salyasının ağlara yapışması avlanmayı zorlaştırdığı için balıkçılar paydos etti. Bunların hepsi ister istemez balık fiyatlarına da yansıyor. Balığın az olması fiyatların yüksek olmasına neden oluyor. Bazı yerlerde ucuza satılan balıklar da dolaplardan çıkarılıp satılan şoklu balıklardır. Canlı taze balıkla, şoklu balık arasında her zaman fark vardır."

Balıkçılar ağlara yapışan deniz salyası nedeniyle avlanamayınca tezgahtaki balığın fiyatı arttı
Balıkçılar ağlara yapışan deniz salyası nedeniyle avlanamayınca tezgahtaki balığın fiyatı arttı
Balıkçılar ağlara yapışan deniz salyası nedeniyle avlanamayınca tezgahtaki balığın fiyatı arttı
Balıkçılar ağlara yapışan deniz salyası nedeniyle avlanamayınca tezgahtaki balığın fiyatı arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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