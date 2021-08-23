Balıkçılar 1 Eylül için hazırlıklarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkçılar 1 Eylül için hazırlıklarını sürdürüyor

Balıkçılar 1 Eylül için hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'lı balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu için son hazırlıklarını yapıyor.

Zonguldak'lı balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu için son hazırlıklarını yapıyor.

1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla, 'Vira Bismillah' diyerek denize açılacak balıkçılar, hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Zonguldak'ın Kozlu İlçe Limanı'nda da yasağın kalkmasına sayılı günler kala hareketlilik arttı. Ağlarını onaran ve teknelerinin bakımlarını yapan balıkçılar, yeni sezonda bol balık beklediklerini söyledi.

1 Eylül için hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, "2021- 2022 sezona balıkçı arkadaşlar teknelerin ve ağların bakımlarını yaparak hazırlanıyor. Geçen sene kıyı balıkçılığında istenilen balıkçılık olmadı. Endüstriyel balıkçılık açısından zengin bir balıkçılık oldu buda vatandaşlara yansımadı. Fiyatlar biraz pahalıydı. Bu sene palamut 15 Ağustos'ta kıyı balıkçılarına açıldı. 1 Eylül 15 Nisan arası devam edecek. Palamut şu anda kendini fazla göstermedi ve gelişimini fala sağlayamadı bu da bizi biraz tedirgin etti. Ancak Lüfer, İstavrit ve Çinakop balıkçılığı olacak gibi gözüküyor. Bu sene kıyı balıkçılığında istavrit ve lüferden umutluyuz. Palamutta inşallah olur ama geçen sene ki gibi olacağını sanmıyorum. Çünkü endüstriyel balıkçılar çok balık avladılar bu seneye fazla balık bırakmadılar" dedi.

"Hamsiden umudumuz var"

Hamsiden umutlu olduklarını ifade eden Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, "Hamsiden umudumuz var. Hamsi halkın balığı hamsi olmadan ne palamut ucuzlar ne lüfer ucuzla ne de istavrit ucuzlar. Hamsiyi de büyük takımlar avlıyor. Biz limanımızı ona göre ayarladık. İnşallah hamsi bu sene bol olacak" şeklinde konuştu.

(Sertaç Özdemir - Emre Can Bayram/İHA)

Balıkçılar 1 Eylül için hazırlıklarını sürdürüyor
Balıkçılar 1 Eylül için hazırlıklarını sürdürüyor
Balıkçılar 1 Eylül için hazırlıklarını sürdürüyor
Balıkçılar 1 Eylül için hazırlıklarını sürdürüyor
Balıkçılar 1 Eylül için hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış...
MEB okula uyum eğitimlerinin çerçevesini belirledi
MEB okula uyum eğitimlerinin çerçevesini belirledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Adem Murat Yücel Zeynep Gül Yılmaz Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Ebru Şallı Hande Erçel Davut Güloğlu
Spor Mert Günok Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Balıkçılar 1 Eylül için hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 16:16:51. #1.16#

title