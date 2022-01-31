Balıkçıl kuşun imdadına ekipler yetişti
İhlas Haber Ajansı, Yasin Erdem - Güncel
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Balıkçıl kuşun imdadına ekipler yetişti Karabük'te karla kaplı ormanda yaralanan balıkçıl kuşun imdadına ekipler yetişti.
SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Balıkçıl kuşun imdadına ekipler yetişti
KARABÜK - Karabük'te karla kaplı ormanda yaralanan balıkçıl kuşun imdadına ekipler yetişti.
Safranbolu ilçesindeki Çevrik köprü mevkiinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan balıkçıl kuşun imdadına Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yetişti. Kuşun bulunduğu yerden kurtarılmasının ardından üzerini montla örten ekipler, kucağında araca kadar taşıdı.
Belediyeye ait barınağa taşınan balıkçıl kuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınması planlanıyor.