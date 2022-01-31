Balıkçıl kuşun imdadına ekipler yetişti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkçıl kuşun imdadına ekipler yetişti

İhlas Haber Ajansı, Yasin Erdem - Güncel
 - Güncelleme:

Balıkçıl kuşun imdadına ekipler yetişti Karabük'te karla kaplı ormanda yaralanan balıkçıl kuşun imdadına ekipler yetişti.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Balıkçıl kuşun imdadına ekipler yetişti

KARABÜK - Karabük'te karla kaplı ormanda yaralanan balıkçıl kuşun imdadına ekipler yetişti.

Safranbolu ilçesindeki Çevrik köprü mevkiinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan balıkçıl kuşun imdadına Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yetişti. Kuşun bulunduğu yerden kurtarılmasının ardından üzerini montla örten ekipler, kucağında araca kadar taşıdı.

Belediyeye ait barınağa taşınan balıkçıl kuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınması planlanıyor.

Balıkçıl kuşun imdadına ekipler yetişti

Balıkçıl kuşun imdadına ekipler yetişti

Balıkçıl kuşun imdadına ekipler yetişti

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Güncel

Safranbolu, İtfaiye, Karabük, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title