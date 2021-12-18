Balıkçıdan yardım kutusu çalındı

SAMSUN (İHA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde balıkçıya giren hırsız yardım kutusunda bulunan 100 lirayı çaldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Suat Kılıç Bulvarı üzerindeki balıkçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yan bulunan 3 balıkçı dükkanına giren henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, çekmeceleri açarak para aradı. Çekmecelerde para bulamayan şahıs içinde 100 lira bulunan ve cami için toplanan yardım kutusunu çaldı. Sabah iş yerlerini açan balıkçı esnafı durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN