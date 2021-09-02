Balıkçı tezgahları canlandı, fiyatlar düşüşe geçti
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Balıkçı tezgahları canlandı, fiyatlar düşüşe geçti

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Haberler | Ekonomi

Balıkçı tezgahları canlandı, fiyatlar düşüşe geçti Av yasağının kalkması ile balıkçılarda yoğunluk yaşanıyor Ordu'da, denizlerdeki av yasağının kalkması ile birlikte balıkçı tezgahlarındaki çeşitlilik arttı, istavrit balığının kilogramı yarı yarıya düştü.

Balıkçı tezgahları canlandı, fiyatlar düşüşe geçti

Av yasağının kalkması ile balıkçılarda yoğunluk yaşanıyor

ORDU - Ordu'da, denizlerdeki av yasağının kalkması ile birlikte balıkçı tezgahlarındaki çeşitlilik arttı, istavrit balığının kilogramı yarı yarıya düştü.

Denizlerdeki av sezonu, 1 Eylül tarihi itibariyle sona erdi. Yasağın bitmesiyle aylardır hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek sulara açıldı. Yaklaşık 4 buçuk aylık hasretin ardından ağlarını ören, teknelerinin bütün bakımlarını tamamlayan balıkçılar, sezonda en çok istavrit balığı avladı. Sezon öncesinde kıyı balıkçıların tarafından avlanan istavrit 40 liradan satılırken, sezonun açılması ile birlikte istavritin kilogramı 20 liraya geriledi.

"Balık ucuz oldukça insanlar alıyor"

Ordu'nun Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Erdal Çamaş, "Şu anda bol istavrit var, palamut şuan için az. Bu sene palamut biraz kısıtlı gibi görünüyor. Diğer çeşitlerimizde de var ancak şuan istavrit çok fazla. Talep çok fazla, insanlar ucuzladığı için balık yiyor. Önceki gün istavritin kilogramı 40 liraydı, şuanda 20 liraya düştü. Balık bol olduğu müddetçe insanlar alıyor. Birkaç gündür Yalıköy tarafından hamsi de geliyor. Lüfer de görünmeye başladı, çeşit arttıkça fiyatlar da otomatik olarak düştü. Hamsiden de umutluyuz" dedi.

Hasan Marangoz isimli müşteri de sezonun hayırlı olmasını temenni ederek, fiyatların uygun olmasını beklediklerini söyledi. İnsanların bol miktarda balık tüketmesi gerektiğini ifade eden Marangoz, "Balıktaki vitamin ve fosfor başka hiçbir gıdada yok. Şuanda fiyatlar makul gibi ama bazı insanlara pahalı gelebilir" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar fiyatlardan memnun

Kerim Aksu da sezondan umutlu olduğunu belirterek, "Karadeniz için hamsi, palamut olmazsa olmazdır. Daha ilk günden istavrit ve barbun alındı. Fiyatlar da iyi, istavrit 15-20 lira arasında, herkesin de yiyebileceğini düşünüyorum ve yemeleri de gerekir" şeklinde konuştu.

Öte yandan tezgahlarda istavritin kilogramı 20, deniz levreği 60, somon 50, barbun 40, çipura 60, mezgit 30 ve palamutun tanesi ise 20 liradan satılıyor.

Balıkçı tezgahları canlandı, fiyatlar düşüşe geçti
Balıkçı tezgahları canlandı, fiyatlar düşüşe geçti
Balıkçı tezgahları canlandı, fiyatlar düşüşe geçti
Balıkçı tezgahları canlandı, fiyatlar düşüşe geçti
Balıkçı tezgahları canlandı, fiyatlar düşüşe geçti
Balıkçı tezgahları canlandı, fiyatlar düşüşe geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu

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