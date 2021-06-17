Balıkçı teknesine gemi çarptı: Teknedekiler kurtarıldı (2)

Yavuz Sultan Köprüsü altında içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine AS ROSAILA adlı gemi çarptı.

Yavuz Sultan Köprüsü altında içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine AS ROSAILA adlı gemi çarptı. Balıkçı teknesi batarken iki kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında AS ROSAILA isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi" denildi. Ekiplerin çalışması sonucu denize düşen 2 kişi kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı