Balıkçı teknesinde 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Balıkçı teknesinde 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

19.09.2019 17:50
Balıkçı teknesinde 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Kozlu Balıkçı Barınağı'na operasyon düzenledi.

Balıkçı teknelerinde detaylı arama yapan ekipler, bir gırgır teknesinde 4,5 ton kaçak akaryakıt tespit etti.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı, 4 tanığın ifadesine başvuruldu.

Kaynak: AA
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