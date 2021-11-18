Balıkçı teknesinde 193 kaçak göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında balıkçı teknesiyle yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 193 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendiği bir balıkçı teknesini durdurdu. Yapılan kontrollerde Yunanistan'a gitmeye çalışan farklı uyruklardan 193 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler tekne ile birlikte Şarköy Limanı'na getirildi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı ilk incelemede kaçak göçmenlerin bulunduğu tekneyi de yabancı uyruklu kaptanın kullandığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.