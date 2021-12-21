Balıkçı teknesinde 100 göçmen yakalandı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi açıklarında gece saatlerinde Sahil Güvenlik birimlerine yapılan ihbarda balıkçı teknesi içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bildirildi.
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesi açıklarında gece saatlerinde Sahil Güvenlik birimlerine yapılan ihbarda balıkçı teknesi içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bildirildi.
İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu gönderildi. Hareket halindeki balıkçı yardımcı gemisi durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada içerisindeki 100 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA
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