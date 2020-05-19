- Balıkçı teknesi böyle alabora oldu- Moritanya açıklarında balıkçı teknesi yüklü halde battı,...
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- Balıkçı teknesi böyle alabora oldu- Moritanya açıklarında balıkçı teknesi yüklü halde battı,...

- Balıkçı teknesi böyle alabora oldu Moritanya açıklarında balıkçı teknesi yüklü halde battı, mürettebat kurtarıldı Moritanya açıklarında avlanan balıkçı teknesi alabora olurken mürettebat ise farklı bir tekne ile kurtarıldı.

- Balıkçı teknesi böyle alabora oldu- Moritanya açıklarında balıkçı teknesi yüklü halde battı,...
19.05.2020 19:43 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:43

- Balıkçı teknesi böyle alabora oldu

Moritanya açıklarında balıkçı teknesi yüklü halde battı, mürettebat kurtarıldı

NUAKŞOT - Moritanya açıklarında avlanan balıkçı teknesi alabora olurken mürettebat ise farklı bir tekne ile kurtarıldı.

Bir süre önce Moritanyalı balıkçılara satılan Türk balıkçılara ait tekne, Moritanya'nun Nuakşot bölgesinde ve yaklaşık 5 mil kulaçta alabora oldu. İçerisinde balık yüklü olan tekne mürettebatı, aralarında Ordulu balıkçıların da bulunduğu diğer denizciler tarafından kurtarıldı. Ordulu balıkçılardan alınan bilgilere göre, bölgede daha önceden yine bir teknenin alabora olduğu, can kaybının yaşanmamasının ise teselli ettiği öğrenildi. Geminin fazla yüklemeden battığı bilgisi alındı.

Türklere aitken ismi Başaranlar-2 olan teknenin 1 hafta önce yöreden birine satıldığı ve adının Sahamsi-1 olarak değiştirildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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