Balıkçı teknesi battı: 2 ölü - Dalgıçların kazazedeleri kurtarma anı (2)
10.10.2020 16:05 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:09
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kurtarma operasyonundan detay görüntüler İSTANBUL - Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı DEGAK timlerinde görev yapan dalgıçlar tarafından kurtarma anı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kurtarma operasyonundan detay görüntüler
İSTANBUL - Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı DEGAK timlerinde görev yapan dalgıçlar tarafından kurtarma anı.
Kaynak: Anadolu Ajansı