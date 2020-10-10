Balıkçı teknesi battı: 2 ölü - Dalgıçların kazazedeleri kurtarma anı (2)
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Balıkçı teknesi battı: 2 ölü - Dalgıçların kazazedeleri kurtarma anı (2)

10.10.2020 16:05 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:09

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kurtarma operasyonundan detay görüntüler İSTANBUL - Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı DEGAK timlerinde görev yapan dalgıçlar tarafından kurtarma anı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kurtarma operasyonundan detay görüntüler

İSTANBUL - Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı DEGAK timlerinde görev yapan dalgıçlar tarafından kurtarma anı.

Balıkçı teknesi battı: 2 ölü - Dalgıçların kazazedeleri kurtarma anı (2)
Balıkçı teknesi battı: 2 ölü - Dalgıçların kazazedeleri kurtarma anı (2)
Balıkçı teknesi battı: 2 ölü - Dalgıçların kazazedeleri kurtarma anı (2)
Balıkçı teknesi battı: 2 ölü - Dalgıçların kazazedeleri kurtarma anı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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