Balıkçı teknelerinin İstanbul Boğazı'nda denize açılmaları havadan görüntülendi

-Denizlerdeki av yasağı kalktı

Balıkçılar, denizlere ağlarını bırakarak sezonu açtı

İSTANBUL - Av yasağının kalkmasıyla birlikte ağlarını denize bırakan balıkçılar 'vira bismillah' dedi. Balıkçı teknelerinin İstanbul Boğazı'nda denize açılmaları havadan görüntülendi.

Aylar süren av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar, 1 Eylül itibariyle 'vira bismillah' dedi. Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağının kalkmasıyla birlikte denizlere açıldı. Gece saatlerinde denizlere açılan balıkçılar, ağlarını denize bıraktı.

Sezonun başlamasıyla denize açılan balıkçı teknelerinin, İstanbul boğazının eşsiz gece manzarasıyla birleştiği o anlar da havadan görüntülendi.