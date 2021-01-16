Balıkçı teknelerinin eşsiz manzaralı "Boğaz" mesaisi sürüyor

İstanbul Boğazı'nda mevsim balıkları sarıkanat, istavrit, çinekop ve lüfer avlamak için eşsiz manzaraya karşı ağ atan balıkçılar, zaman kavramı gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyorlar.

Balıkçılar, mevsimine göre balıkları tüketicilerle buluşturmak için farklı şehirlerin kıyılarında "vira bismillah" deyip ekmeklerini kazanıyor.

İstanbul Boğazı'nda bu sıralar sıkça görülen ve eşsiz manzarayı daha da güzelleştiren balıkçı tekneleri de vatandaşlara taze mevsim balıklarını sunmak için ağlarını denize bırakıyor.

Denizlerin vazgeçilmezleri martıların eşliğinde burada ağ atan balıkçılar, vatandaşlardan zaman zaman gelen "yanlış avlanma" konusuna yönelik tepkileri de üzüntüyle karşılıyor.

Sarıyer'in Kireçburnu semtinde 30 personeliyle İstanbul Boğazı'na ağ atan gemi kaptanı Cüneyt Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dede mesleği olan balıkçılığı 35 senedir sürdürdüğünü söyledi.

Mevsim balıkları tutuyorlar

Hava ve deniz şartları müsait olduğu sürece çalışma saatlerinin olmadığını, 24 saat çalıştıklarını anlatan Toker, "Boğazlar bölgesi ve Marmara Denizi'nde şu anda mevsim balıkları tutuyoruz. Sarıkanat, istavrit, çinekop ve lüfer var. Bu sene balık çok güzeldi. Palamut da çok güzel av vermişti. Şimdi de mevsim balıkları yasal olan boylarda, iyi oldu yani. Böyle devam ederse vatandaşlarımız ucuz balık yer ama bu hava ve mevsim şartları günlük değişiyor." diye konuştu.

"Çok şikayet ediyorlar ama biz yasal yerde avlanıyoruz"

Toker, hamsi avının kısmi olarak 10 gün durdurulduğunu, kendilerinin zaten bu türü avlamadıkları için bu karardan pek etkilenmediklerini belirtti.

İstanbul Boğazı'nda hamsi türünün zaten olmadığını, çıkan teknelerin hepsinin yasal boylarına ulaşmış mevsim balıklarına ağ attığını anlatan Toker, şöyle devam etti:

"Devletin takip sistemi var ve bizleri her türlü takip ediyorlar. Yeni çıkan genelgelerde yer, boy yasakları, kontroller çok sıkı bir şekilde yapılıyor. Bizim bunların tersini yapmamız mümkün değil. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de çok hassas bu konuda. Bize sağ olsunlar her türlü destek veriyorlar, uyarılarını sık sık yapıyorlar. Vatandaşlarımız bizi Boğaz'da görünce çok yakın zannediyorlar ama biz uygun derinlikteyiz. Tepki veriyorlar ama bize sorsalar zaten konuyu anlatacağız. Çok şikayet ediyorlar fakat biz yasal yerde avlanıyoruz, ben burada avlanamazsam sen ucuz balık yiyemezsin ki. Nereye gideyim? Zaten 10 gün sonra beni burada zorla tutsanız olmam çünkü balık olmaz."

"İstanbul Boğazı'nda avlanılma yapılan yerler yasal"

İstanbul Balık Üreticileri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İlyas Torlak da boğazlarda yapılan avlanmayla ilgili bilgi kirliliği olduğunu söyledi.

İstanbul Boğazı'nda çok büyük bir göçün olmadığını anlatan Torlak, "Boğazda yaklaşık 5 avcılık bölgesi var ve bunların hepsi yasal. Yasal derinliklerle avlanıyor ve 24 metrenin altında da zaten bir yer yok burada. Bu işin doğrusu bu. Konunun istismar edilmesini kabul etmiyoruz." dedi.

Hamsi avının kısmi olarak 10 gün durdurulma kararını desteklediklerine değinen Torlak, ekonomik getirisi ve yasal boyda olmayan ürünün avlanılmasının yasaklanmasının gelecek yıllar için iyi olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez