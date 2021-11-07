Balıkçı teknelerine yakıt taşıyan tanker devrildi: 1 yaralı - Haberler
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Balıkçı teknelerine yakıt taşıyan tanker devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkçı teknelerine yakıt taşıyan tanker devrildi: 1 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde balıkçı teknelerine yakıt taşıyan tankerin devrilmesi neticesinde sürücü yaralandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde balıkçı teknelerine yakıt taşıyan tankerin devrilmesi neticesinde sürücü yaralandı. Kazada tankerde bulunan yakıt döküldü.

Kaza, Cide'de ilçe merkezi çevre yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cide Limanında bulunan balıkçı teknelerine Samsun'dan yakıt taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 61 K 0066 plakalı Mercedes marka tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, tankerdeki yakıt yere döküldü. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Balıkçı teknelerine yakıt taşıyan tanker devrildi: 1 yaralı

Balıkçı teknelerine yakıt taşıyan tanker devrildi: 1 yaralı

Balıkçı teknelerine yakıt taşıyan tanker devrildi: 1 yaralı

Balıkçı teknelerine yakıt taşıyan tanker devrildi: 1 yaralı

Balıkçı teknelerine yakıt taşıyan tanker devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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