Balıkçı teknelerinde ruhsat usulsüzlüğüyle devleti milyonlarca lira zarara uğratan şebeke çökertildi

Bursa'da trol avcılığı sırasında yakalanan bir kişinin evrak kayıtlarındaki usulsüzlüğün farkına varılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, vergi ve harçları ödememek için liman başkanlıklarında gemi kontrol memurlarına da rüşvet vererek eski deniz taşıtlarına ait ruhsatları yeni...

Bursa'da trol avcılığı sırasında yakalanan bir kişinin evrak kayıtlarındaki usulsüzlüğün farkına varılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, vergi ve harçları ödememek için liman başkanlıklarında gemi kontrol memurlarına da rüşvet vererek eski deniz taşıtlarına ait ruhsatları yeni imal ettikleri teknelere geçirdikleri iddia edilen şebeke çökertildi.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Gemlik Körfezi'nde yasa dışı trol avcılığı yaparken yakaladıkları balıkçının teknesinin tonilato belgesindeki (gemi ve su aracının belirleyici özelliklerini, teknik özelliklerini ve ölçüm sonuçlarını gösteren belge) bilgilerin, deniz taşıtının mevcut özellikleriyle aynı olmadığını belirledi.

Bunun üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Yalova'nın Armutlu ilçesinde tekne imalathanesi bulunan bazı şüphelilerin, imal ettikleri yeni avlanma teknelerini, sahte belge ve sörvey (gemi ve su araçlarına yönelik denetim) raporları ve başka teknelere ait ruhsatlarla sisteme kayıt ettirdiği ortaya çıktı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin derinleştirdiği araştırmada, şüphelilerin, Gemlik ve Yalova Liman Başkanlıklarındaki bazı sörvey (gemi kontrol) memurlarıyla yakın temasta olduğunu ve rüşvet karşılığında usulsüz işlemleri hızlandırarak onaylattıkları, bu şekilde tekne sahiplerinin ödemeleri gereken vergi ve harçlar alınmadığından kamunun yıllık milyonlarca lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

Ruhsatta teknelerin mevcut uzunluklarını vergiden kaçmak için olduğundan daha kısa gösteren şüphelilerin, eskiyen tekne motorlarını, hurdaya ayrılan ya da hacizli otomobil ya da kamyonlardan numarasını kazıyarak söktükleri motorlarla değiştirdiği belirlendi.

Memurların, yaptıkları usulsüz her işlem karşılığında iş sahiplerine, hediye alışveriş kartlarına nakit para yüklettikleri, çeşitli tüketim malzemesi aldırdıkları iddia edildi.

Denetime çıkan Sahil Güvenlik botlarını görüldüğü yerden ev kiralamış

Zanlılara yardım ettiği iddia edilen K.Ö'nün ise ayrıca Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin bulunduğu yeri net şekilde gören yerden ev kiralayarak Gemlik Körfezi'nde yasa dışı trol avcılığı yapan tekne sahiplerine botların çıkışı konusunda 7 gün 24 saat anlık bilgi verdiği öğrenildi.

K.Ö'nün bu işten tekne başı 500 lira ücret aldığı, trol avcılığı yapanların da haksız kazanç elde ettiklerini belirleyen ekipler, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Yalova, Bursa, İstanbul ve Kocaeli'de 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve " rüşvet" suçlarından aralarında liman başkanlıklarında görevli 4 memurun da yer aldığı 51 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan 34'ü ifadelerinin ardından, adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 3'ü ise savcılıktaki sorgularının ardından salıverildi.

Nöbetçi mahkemeye tutuklama talebiyle gönderilen aralarında iki memurun da bulunduğu 6 zanlı tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz