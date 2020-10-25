Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
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Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu

25.10.2020 12:08 | Son Güncelleme: 25.10.2020 12:13
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu

Trabzon sahilinde gırgır teknelerinin balık avı görsel şölen oluşturdu.

Trabzon sahilinde gırgır teknelerinin balık avı görsel şölen oluşturdu.

1 Eylül'den itibaren 'Vira Bismillah' diyerek denizlere açılan balıkçılar bu sene denizden umduklarını buldu. Geçen yıla göre bol şekilde avlanan palamut ile yüzleri gülen balıkçılar bu sabah saatlerinde Trabzon şehir merkezi açıklarına akın etti. Sahile yakın mesafede ağlarını denize bırakan tekneler, görsel şölen oluşturdu. - TRABZON

Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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