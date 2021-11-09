Balıkçı tekneleri hava muhalefeti nedeniyle Sinop Limanı'nda bekliyor - Haberler
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Balıkçı tekneleri hava muhalefeti nedeniyle Sinop Limanı'nda bekliyor

AA / Kenan Türkseven - Haberler | Güncel
Balıkçı tekneleri hava muhalefeti nedeniyle Sinop Limanı'nda bekliyor

Kötü hava koşulları nedeniyle denize açılamayan çok sayıda balıkçı teknesi Sinop Limanı'na sığındı.

SİNOP (AA) - Kötü hava koşulları nedeniyle denize açılamayan çok sayıda balıkçı teknesi Sinop Limanı'na sığındı.

Karadeniz açıklarında avcılık yapan balıkçı tekneleri, yeniden denize açılabilmek için limanda hava şartlarının düzelmesini bekliyor.

Balıkçı teknesi kaptanı Mümin Koyuncu, AA muhabirine, hava muhalefeti nedeniyle fırtınadan korunmak için limana sığınmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Denize 3 gündür açılamadıklarını belirten Koyuncu, "Boş zamanlarımızı değerlendirmek amacıyla ağlarımızı tamir ediyoruz. Genellikle makaralarla sarma yaparken rüzgarın da etkisiyle ağlar yırtılabiliyor. Limanda kalmak zorunda olduğumuz günlerde ağların yırtılan ve yıpranan kısımlarını tamir ediyoruz." dedi.

Koyuncu, bu sezon balıkçının yüzünü hamsinin güldürdüğünü dile getirerek, "Denizde özellikle hamsi bolluğu ve bereketi yaşanıyor. Diğer balıklar az da olsa ağlarımıza takılıyor. Herkes bu sezon hamsiye doydu. Fiyatlardan da belli oluyor. Şu anda tezgahlarda 10-15 lira arasında satılıyor." diye konuştu.

Diğer teknelerde de balıkçıların yırtılan balık ağlarını onarmaya çalıştıkları görüldü.

Balıkçı tekneleri hava muhalefeti nedeniyle Sinop Limanı'nda bekliyor

Balıkçı tekneleri hava muhalefeti nedeniyle Sinop Limanı'nda bekliyor

Balıkçı tekneleri hava muhalefeti nedeniyle Sinop Limanı'nda bekliyor

Balıkçı tekneleri hava muhalefeti nedeniyle Sinop Limanı'nda bekliyor

AA / Kenan Türkseven - Son Dakika Haberleri
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