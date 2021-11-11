Balıkçı tekneleri denize açılamayınca tezgahlardaki balıklar azaldı

SİNOP (AA) - Kötü hava koşulları nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamaması nedeniyle tezgahlarda balık azlığı yaşanıyor.

Son 5 gündür etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, Sinop Limanı'nda bekleyişlerini sürdürüyor.

Balıkçı İsmail Değer, AA muhabirine, birkaç gündür kötü hava koşullarının etkile olduğunu, bu nedenle balıkçıların denize açılamadığını söyledi.

Bunun sonucunda tezgahlarda başta hamsi olmak üzere diğer balık çeşitlerinin oldukça azaldığını dile getiren Değer, "Ayancık tarafından bir balıkçı teknesi zor şartlarda da olsa denize açılıp yaklaşık 300 kasa hamsi tuttu. Tutulan hamsiyi tezgahlarda kilosu 20 liradan satışa sunduk. Daha önce hamsinin kilosunu 10 liradan satıyorduk. Umarım hava şartları düzeldiğinde balıkçılarımız yeniden denizde balık tutmaya devam eder, hem balıkçının hem de alıcının yüzü güler." dedi.