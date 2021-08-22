Balıkçı oltasına takılarak, yaralanan martıyı botla denize açılan vatandaşlar kurtardı
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Balıkçı oltasına takılarak, yaralanan martıyı botla denize açılan vatandaşlar kurtardı

Balıkçı oltasına takılarak, yaralanan martıyı botla denize açılan vatandaşlar kurtardı
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Sarıyer'de, balıkçı oltasına takılarak yaralanan bir martı, denize botla açılan vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Sarıyer'de, balıkçı oltasına takılarak yaralanan bir martı, denize botla açılan vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Yeniköy'de, balıkçıların olta iğnelerine takılan martı, kanadından yara aldığı için uçamadı.

Denizin içinde duran martıyı fark eden vatandaşlar, botla suya açıldı. Vatandaşlar, martıyı bota alarak, kanadına saplanan olta iğnelerini tek tek çıkardı.

Yaralı martı, tedavi edilmek üzere İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Martının iyileştikten sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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