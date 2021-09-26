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Balıkçı kulübesine silahlı saldırıda ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkçı kulübesine silahlı saldırıda ağır yaralandı

Samsun'da balıkçı kulübesinde pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye yetiştirilen yaralının yakını hastane içinde ambulansta görevli personele sedyeyi hızlı sürmesi için tepki göstererek olay çıkartıp, kendisini görüntüleyen...

Samsun'da balıkçı kulübesinde pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye yetiştirilen yaralının yakını hastane içinde ambulansta görevli personele sedyeyi hızlı sürmesi için tepki göstererek olay çıkartıp, kendisini görüntüleyen basın mensubuna da saldırmak istedi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait balıkçı kulübesinde kalan 3 çocuk babası 56 yaşındaki V.K., B.Ş.'nin pompalı tüfekli silahlı saldırısına uğradı. Kafasından vurulan V.K., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki yaralıyı hastaneye yetiştiren ambulansta görevli sağlık ekibi yaralının kafasındaki kanayan silah yarasını eliyle sargı bezini bastırıp tampon yapıp kanamasını durdurmaya çalışıp sarsmadan acil müdahale odasına götürürken, yaralının yakını bir gencin tepkisi ile karşılaştı. "Abi koşsana abi koşsana" diyen şahıs, "Hızlı gitsene" diye sedyeye müdahale edip kendisi hızlı bir şekilde taşımak istedi. Sağlık personeli ise işlerine karışmaması için gence tepki gösterdi. Şahıs daha sonra da kendisini görüntüleyen basın mensubuna saldırmak istedi. Öfkeli genç, yakınları ve polisin araya girmesiyle hastane dışına çıkartıldı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen V.K. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Balıkçı kulübesine silahlı saldırıda ağır yaralandı

Balıkçı kulübesine silahlı saldırıda ağır yaralandı

Balıkçı kulübesine silahlı saldırıda ağır yaralandı

Balıkçı kulübesine silahlı saldırıda ağır yaralandı

Balıkçı kulübesine silahlı saldırıda ağır yaralandı

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