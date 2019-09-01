01.09.2019 16:21

Balıkçı esnafı ilk gün satışlarından memnun

SİNOP - 1 Eylül balık avlama yasağının kalkması ile gecenin ilk saatlerinde "Vira Bismillah" diyerek denize ağ atan balıkçılar denizden umduklarını buldu.

Balık avı yasağının kalkmasıyla birlikte, tezgahlar balıkla doldu, taştı, fiyatlar ise düştü.

Sinoplu Balıkçı İsmail Değer konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Balık sezonumuz açıldı. 1 Eylül itibariyle vira bismillah dedi kayıklarımız. Görünen o ki denizlerimizde şuan palamutta bir sıkıntı var. Palamut yok. Ama diğer trolcularımız barbun, istavrit, mezgit tutuyorlar. Şuan da da tezgahlarımızda sabahtan beri mezgitlerimiz vardı. Bitti. İnşallah hayırlı olur diyoruz. Bütün teknelerimize de başarılar diliyoruz. Şuan da ilk gün itibari ile sezondan memnunuz. Bizim teknelerimiz sağ olsunlar balıkları tuttular. Bugün 10-15 kasa mezgit, istavrit aldık. Şuan da memnunuz. Ayrıca kendi kayığımızla yapmış olduğumuz görüşmede palamutun olmaması ve Karadeniz Ereğli'de bir çok gırgır teknelerinin hamsi tuttuğu ihbarı üzerine biz de kendi gırgır kayığımıza hamsi ağlarını koyduk. Büyük ihtimalle bu sene hamsi çok olacak. Halkımız bol bol hamsi yiyecek" dedi.

Ayrıca, İsmail Değer, mezgit'i ve istavriti 10 TL'den sattıklarını belirtti.

Kaynak: İHA