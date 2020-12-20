Balıkçı denizde kayboldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Balıkçı denizde kayboldu

20.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:40

Balıkçı denizde kayboldu Arama çalışması dünden beri devam ediyor Mersin'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için kuzeniyle denize giden bir kişi suda kayboldu.

Balıkçı denizde kayboldu

Arama çalışması dünden beri devam ediyor

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için kuzeniyle denize giden bir kişi suda kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, kuzeniyle birlikte Kulak Mahallesi sınırları içerisinden geçen Tarsus Berdan Irmağı'na giren Hamdullah Bayram (43), suda balık tutmak için bekledi. Bir süre sonra Hamdullah Bayram akıntıya kapılarak suda kayboldu.

Kuzeni tarafından jandarmaya bilgi verilirken olay yerine emniyet müdürlüğüne bağlı su altı ekipleri sevk edildi. Dün yapılan arama çalışmalarına, elverişsiz hava ve sudaki bulanıklık nedeniyle gece ara verildi.

Dün saat 16.00'dan itibaren suda kaybolan evli ve 3 çocuk babası Hamdullah Bayram'ın arama çalışmaları devam ediyor.

Balıkçı denizde kayboldu
Balıkçı denizde kayboldu
Balıkçı denizde kayboldu
Balıkçı denizde kayboldu
Balıkçı denizde kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İsmail Demir Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil
Spor Vitor Hugo Burak Yılmaz Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Adana Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkçı denizde kayboldu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 13:40:33. #1.15#
title