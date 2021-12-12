Balıkçı barınağına çekilen yat alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkçı barınağına çekilen yat alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkçı barınağına çekilen yat alev alev yandı Bursa'da barınağa çekilen yat alev alev yandı.

BURSA (İHA) - Balıkçı barınağına çekilen yat alev alev yandı

BURSA - Bursa'da barınağa çekilen yat alev alev yandı. Bu anlar ise kameralara yansıdı.

Yangın, Gemlik ilçesinde bir balıkçı barınağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçı barınağında bekleyen yat henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede yat alev topuna dönerken, çevredeki yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine ise itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken yat kullanılmaz hale geldi. Alev alev yanma görüntüsü ise kameralara yansıdı.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Balıkçı barınağına çekilen yat alev alev yandı

Balıkçı barınağına çekilen yat alev alev yandı

Balıkçı barınağına çekilen yat alev alev yandı

Balıkçı barınağına çekilen yat alev alev yandı

Balıkçı barınağına çekilen yat alev alev yandı

Balıkçı barınağına çekilen yat alev alev yandı

Balıkçı barınağına çekilen yat alev alev yandı

Balıkçı barınağına çekilen yat alev alev yandı

Çocukların akılalmaz şakası faciayla sonuçlandı! Dezenfektan döktüğü arkadaşını böyle ateşe verdi

Çocukların akılalmaz şakası faciayla sonuçlandı! Dezenfektan döktüğü arkadaşını böyle ateşe verdi

 Bursa'da kızlar 'erkek' yüzünden kavga ettiler

Bursa'da kızlar "erkek" yüzünden kavga ettiler

 Acil servisteki patlama hemşireler arasındaki şakalaşmadan kaynaklandı iddiası! Dehşet anları kamerada

Acil servisteki patlama hemşireler arasındaki şakalaşmadan kaynaklandı iddiası! Dehşet anları kamerada

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title