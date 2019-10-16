Balıkçı ağlarına yüzlerce balon balığı takıldı

Balıkçı ağlarına yüzlerce balon balığı takıldı

Balıkçı ağlarına yüzlerce balon balığı takıldıANTALYA - Antalya'nın Finike ilçesinde avlanmaya çıkan bir balıkçının ağına yüzlerce balon balığı takıldı.

16.10.2019 15:29

Balıkçı ağlarına yüzlerce balon balığı takıldı

ANTALYA - Antalya'nın Finike ilçesinde avlanmaya çıkan bir balıkçının ağına yüzlerce balon balığı takıldı. Balıkçı, ağı topladığında gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, balon balıklarının balıkçı ağlarına büyük zarar verdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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