Balıkçı ağlarına takılan yaralı pelikan kurtarıldı
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Balıkçı ağlarına takılan yaralı pelikan kurtarıldı

25.02.2021 19:19 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:23
Balıkçı ağlarına takılan yaralı pelikan kurtarıldı

İZMİR'in Karşıyaka açıklarında balıkçıların ağına dolanan pelikan, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Karşıyaka açıklarında balıkçıların ağına dolanan pelikan, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bostanlı Mahallesi açıklarında, salı günü, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde yaralı bir pelikan olduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Botu ekipleri sevk edildi. Balıkçı ağlarına takıldığı ve sol kanadından yaralandığı belirlenen pelikan, ekipler tarafından bota alındıktan sonra, Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Fuar Küçük Hayvan Polikliniği'ne teslim edildi. Yaralı pelikanın hayati tehlikesinin olmadığı, tedavisine devam edildiği bildirildi.


Balıkçı ağlarına takılan yaralı pelikan kurtarıldı
Balıkçı ağlarına takılan yaralı pelikan kurtarıldı
Balıkçı ağlarına takılan yaralı pelikan kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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