Balıkçı ağlarına takılan yaralı pelikan kurtarıldı

İZMİR'in Karşıyaka açıklarında balıkçıların ağına dolanan pelikan, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bostanlı Mahallesi açıklarında, salı günü, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde yaralı bir pelikan olduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Botu ekipleri sevk edildi. Balıkçı ağlarına takıldığı ve sol kanadından yaralandığı belirlenen pelikan, ekipler tarafından bota alındıktan sonra, Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Fuar Küçük Hayvan Polikliniği'ne teslim edildi. Yaralı pelikanın hayati tehlikesinin olmadığı, tedavisine devam edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı