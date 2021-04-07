Balıkçı ağlarına takılan caretta caretta ölü olarak sahile vurdu

Balıkçı ağlarına takılan caretta caretta ölü olarak sahile vurdu Antalya'nın Serik ilçesinde balıkçı ağlarına takılan caretta caretta kaplumbağa, kurtulamadığı ağlar yüzünden sahile ölü olarak vurdu.

Balıkçı ağlarına takılan caretta caretta ölü olarak sahile vurdu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde balıkçı ağlarına takılan caretta caretta kaplumbağa, kurtulamadığı ağlar yüzünden sahile ölü olarak vurdu.

Nesilleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan caretta caretta kaplumbağalarının ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Serik İlçesine bağlı Boğazkent Sahilinde çevrede bulunan vatandaşlar sahile vurmuş ölü bir caretta caretta kaplumbağa buldu. Vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen yetkililer, caretta caretta kaplumbağanın, etrafını saran balıkçı ağlarından kurtulamayarak telef olduğunu tespit etti. Yapılan kontroller sonrası caretta caretta, belediye ekipleri tarafından sahilden alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ