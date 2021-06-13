Balıkçı ağına takılan kara yılan kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkçı ağına takılan kara yılan kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Balıkçı ağına takılan kara yılan kurtarıldı Hatay'ın Samandağ ilçesinde bahçedeki balıkçı ağına takılan kara yılan, Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik tarafından kurtarılarak doğal hayata bırakıldı.

Balıkçı ağına takılan kara yılan kurtarıldı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bahçedeki balıkçı ağına takılan kara yılan, Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik tarafından kurtarılarak doğal hayata bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nde Mesken Eve girmeye çalışan yılan, balıkçı ağına takıldı. 1,7 metre uzunluğunda kara yılanın balıkçı ağına takıldığını gören vatandaşlar durumu Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik'e bildirdi. Bahçeye gelen Atik, koruyucu eldivenler giyip makasla ağı keserek yılanı kurtarıp doğal hayatına bıraktı.

Balıkçı ağına takılan kara yılan kurtarıldı
Balıkçı ağına takılan kara yılan kurtarıldı
Balıkçı ağına takılan kara yılan kurtarıldı
Balıkçı ağına takılan kara yılan kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sarp Akkaya Hande Erçel Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ozan Tufan Roland Garros Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkçı ağına takılan kara yılan kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 21:45:33. #1.14#

title