Balıkçı 1 Eylül İçin Son Hazırlıklarını Yapıyor

Balıkçılar 1 Eylül'de açılacak olan sezon için tüm hazırlıklarını yapıyor.

Denize 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek açılacak olan balıkçılar, teknelerini ve ağlarını yeni sezona hazır hale getirdi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılıkla uğraşanlar yeni sezon için yıpranan balık ağlarını ve teknelerini onardıklarını söylediler.

Balıkçılar denizlere açılmak için beklerken balıkçı tezgahları da yeni sezonun için tezgahlarını temizlediler. Temizlenen tezgahlar 1 Eylülde taze balıklarla dolacak. Balıkçılar bu yıl bol balık olacağını söylüyorlar. - DÜZCE