BALIK HABERLERİ

Balık - Bugün
Son dakika haberleri... Kocaeli Valisi Yavuz, Karamürsel ilçesini ziyaret etti
D-130 kara yolundaki çalışmaları inceleyen Yavuz, daha sonra Ereğli Mahallesi'ndeki balık halini ziyaret etti.
Balık - Bugün
DHA YURT BÜLTENİ - 1
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------- Kaza yerinden görüntü Kaza yerindeki araçlar ve ambulans Sağlık ekipleri ve itfaiye erlerinin müdahalesi Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Yaralıların ambulansa taşınması Hurdaya dönen araçlar Çevrede topmanan kalabalık Polisin kalabalığı dağıtması Güngör Güler'in kazayı anlatması Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ-Akif ÖZDEMİR /ADANA, ======================================== EŞİNDEN SONRA AKRABASINI BIÇAKLANMA ANI KAMERADA DİYARBAKIR'da, barışmak için buluştuğu ayrı yaşadığı eşi Sevda Y.
Balık - Dün
İtalyan La Stampa gazetesi: İtalya'ya şantaj, Mazara del Vallo'lu balıkçılar Hafter'in rehineleri
İtalyan La Stampa gazetesi, ay başında Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolündeki Bingazi açıklarında alıkonan İtalyan balıkçıların serbest kalması için Hafter'in İtalya'da tutuklu 4 Libyalının serbest kalmasını istemiş olabileceğini yazdı.
Balık - Dün
Son dakika haberi: Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlayan Miryokefalon Savaşı'nın Çivril'de yaşandığı...
Balık - Dün
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı
Balık - 17.9.2020
Pakistan'ın kara sularına izinsiz giren 56 Hint balıkçı yakalandı
Pakistan'ın kara sularına izinsiz giren 56 Hint balıkçı gözaltına alındı.
Balık - 17.9.2020
OTSO Başkanı Şahin: "Bizim çikolatalarımız Avrupa ürünlerine göre daha kaliteli ve hijyenik"
Balık - 17.9.2020
Hatay'da göl ve göletlere 94 bin sazan yavrusu bırakıldı
Hatay'da göl ve göletlere, balık popülasyonunun artırılması amacıyla 94 bin sazan yavrusu salındı.
Balık - 17.9.2020
Son Dakika: Manisa'da baraj gölündeki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme
Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Kula ilçesinde bir baraj gölünde çok sayıda balığın telef olması üzerine inceleme başlatıldı.
Balık - 17.9.2020
Samsun'da balık fiyatları
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 10 ila 15 liradan satıldı.
Balık - 17.9.2020
Son dakika haberleri! Erzincan Valisi Makas, Tercan ve Çayırlı ilçesindeki yatırımları denetledi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Makas, İl Özel İdaresi ekiplerince Çayırlı ilçesine bağlı Balıklı köyündeki sıcak asfalt çalışmalarını denetledi.
Balık - 17.9.2020
Bartın Valisi Güner'den balıkçı barınağında inceleme
Bartın Valisi Sinan Güner, Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde bulundu.