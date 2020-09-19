BALIK HABERLERİ

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Balık Haberleri

Balık haber, Balık son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Balık: Sarımsaklı'da sular kesildi, tarladaki mahsuller kuruduBalık - Bugün
Sarımsaklı'da sular kesildi, tarladaki mahsuller kurudu
Balık: Avşa Adası açıklarında ceset bulunduBalık - Bugün
Avşa Adası açıklarında ceset bulundu
Balık: Turna balığı avlayan yılan böyle görüntülendiBalık - Bugün
Turna balığı avlayan yılan böyle görüntülendi
Balık: Akçakoca'da Palamut 7,5 TLBalık - Bugün
Akçakoca'da Palamut 7,5 TL
Balık: Türkiye'nin palamudu Samsun'danBalık - Bugün
Türkiye'nin palamudu Samsun'dan
Balık: AK Parti Milletvekili Uçar 'Teşekkür etmeyi bilmeyenler, tenkit etmeyi beceremezler'Balık - Bugün
AK Parti Milletvekili Uçar "Teşekkür etmeyi bilmeyenler, tenkit etmeyi beceremezler"
Balık: Demirci'ye ait 1800 yıllık taş yazıt İtalya'dan geri alınıyorBalık - Bugün
Demirci'ye ait 1800 yıllık taş yazıt İtalya'dan geri alınıyor
Balık: Son Dakika | Prof.Dr. Orbak: Koronavirüslü anne maske takarak bebeğini emzirebilirBalık - Bugün
Son Dakika | Prof.Dr. Orbak: Koronavirüslü anne maske takarak bebeğini emzirebilir
Balık - Bugün
Son dakika haberleri... Kocaeli Valisi Yavuz, Karamürsel ilçesini ziyaret etti
D-130 kara yolundaki çalışmaları inceleyen Yavuz, daha sonra Ereğli Mahallesi'ndeki balık halini ziyaret etti.
Balık: Karadeniz'de 'palamut' bolluğuBalık - Bugün
Karadeniz'de 'palamut' bolluğu
Turna balığı avlayan yılan böyle görüntülendi
Balık - Bugün
DHA YURT BÜLTENİ - 1
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------- Kaza yerinden görüntü Kaza yerindeki araçlar ve ambulans Sağlık ekipleri ve itfaiye erlerinin müdahalesi Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Yaralıların ambulansa taşınması Hurdaya dönen araçlar Çevrede topmanan kalabalık Polisin kalabalığı dağıtması Güngör Güler'in kazayı anlatması Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ-Akif ÖZDEMİR /ADANA, ======================================== EŞİNDEN SONRA AKRABASINI BIÇAKLANMA ANI KAMERADA DİYARBAKIR'da, barışmak için buluştuğu ayrı yaşadığı eşi Sevda Y.
Balık: 30 düzensiz göçmeni Kıbrıs'a götürmeye çalışan insan taciri tutuklandıBalık - Bugün
30 düzensiz göçmeni Kıbrıs'a götürmeye çalışan insan taciri tutuklandı
Balık: Çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdıBalık - Dün
Çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı
Balık: Son dakika haber | Çocukların 'Torpil' ile tehlikeli oyunu: 7 yaralıBalık - Dün
Son dakika haber | Çocukların 'Torpil' ile tehlikeli oyunu: 7 yaralı
Balık - Dün
İtalyan La Stampa gazetesi: İtalya'ya şantaj, Mazara del Vallo'lu balıkçılar Hafter'in rehineleri
İtalyan La Stampa gazetesi, ay başında Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolündeki Bingazi açıklarında alıkonan İtalyan balıkçıların serbest kalması için Hafter'in İtalya'da tutuklu 4 Libyalının serbest kalmasını istemiş olabileceğini yazdı.
Balık: Son dakika haberi: Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlayan Miryokefalon Savaşı'nın Çivril'de yaşandığı kesinleştiBalık - Dün
Son dakika haberi: Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlayan Miryokefalon Savaşı'nın Çivril'de yaşandığı...
Balık: Büyükşehir Belediyesi, Miryokefalon zaferini kültür yayınlarıyla kitaplaştırdıBalık - Dün
Büyükşehir Belediyesi, Miryokefalon zaferini kültür yayınlarıyla kitaplaştırdı
Balık: Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldıBalık - Dün
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı
Balık: Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttıBalık - Dün
Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı
Balık: Finike'de 5 bin yavru levrek denize bırakıldıBalık - Dün
Finike'de 5 bin yavru levrek denize bırakıldı
Balık: Kasapları 'balık sezonu' vurduBalık - Dün
Kasapları 'balık sezonu' vurdu
Balık: 'Sivas'ın Halfeti'si' baraj suyu çekildiğinde kartpostallık görüntüler oluşturduBalık - Dün
"Sivas'ın Halfeti'si" baraj suyu çekildiğinde kartpostallık görüntüler oluşturdu
Balık: Palamut, karaya çıkmadan alıcı buluyorBalık - Dün
Palamut, karaya çıkmadan alıcı buluyor
Balık: Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştüBalık - Dün
Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü
Balık: Afyonlular Korona virüse karşı bu yıl daha fazla balık tüketiyorBalık - Dün
Afyonlular Korona virüse karşı bu yıl daha fazla balık tüketiyor
Balık: Lezzetli balık için doğru zaman ve doğru pişirme şartBalık - Dün
Lezzetli balık için doğru zaman ve doğru pişirme şart
Balık: İSTANBUL-POLONYA BÜYÜKELÇİSİ, VİKİNG İZLERİNİN BULUNDUĞU BATHONEA'DABalık - Dün
İSTANBUL-POLONYA BÜYÜKELÇİSİ, VİKİNG İZLERİNİN BULUNDUĞU BATHONEA'DA
Balık: Son dakika... 'Toz fırtınası, göl ve nehirde alg patlamasına neden olabilir'Balık - Dün
Son dakika... 'Toz fırtınası, göl ve nehirde alg patlamasına neden olabilir'
Balık: Son dakika haber | 'Fazla A vitamini yüklemesi karaciğeri vuruyor'Balık - Dün
Son dakika haber | "Fazla A vitamini yüklemesi karaciğeri vuruyor"
Balık - 17.9.2020
Pakistan'ın kara sularına izinsiz giren 56 Hint balıkçı yakalandı
Pakistan'ın kara sularına izinsiz giren 56 Hint balıkçı gözaltına alındı.
Balık: Son dakika haber: Ordu'da torpilin kavanozda patlatılması sonucu 3 çocuk yaralandıBalık - 17.9.2020
Son dakika haber: Ordu'da torpilin kavanozda patlatılması sonucu 3 çocuk yaralandı
Balık: Son dakika... İznik Gölü'nde su çekildi, balıkçı iskelesi gölün dışında kaldıBalık - 17.9.2020
Son dakika... İznik Gölü'nde su çekildi, balıkçı iskelesi gölün dışında kaldı
Balık: Kartal'da korona virüs denetimleri devam ediyorBalık - 17.9.2020
Kartal'da korona virüs denetimleri devam ediyor
Balık: Vali Sinan Güner Tarlaağzı balıkçı barınağındaBalık - 17.9.2020
Vali Sinan Güner Tarlaağzı balıkçı barınağında
Balık: Çocukların yakarak kavanoza koydukları torpil, patlayınca üç kişi yaralandıBalık - 17.9.2020
Çocukların yakarak kavanoza koydukları torpil, patlayınca üç kişi yaralandı
Balık: 600 gramlık palamut 10 TLBalık - 17.9.2020
600 gramlık palamut 10 TL
Balık: OTSO Başkanı Şahin: 'Bizim çikolatalarımız Avrupa ürünlerine göre daha kaliteli ve hijyenik'Balık - 17.9.2020
OTSO Başkanı Şahin: "Bizim çikolatalarımız Avrupa ürünlerine göre daha kaliteli ve hijyenik"
Balık: Hayvanseverleri buluşturan fuar açıldıBalık - 17.9.2020
Hayvanseverleri buluşturan fuar açıldı
Balık: Kula Göleti'nde su çekildi, binlerce balık telef olduBalık - 17.9.2020
Kula Göleti'nde su çekildi, binlerce balık telef oldu
Balık: 600 gramlık palamut 10 TL'den satılıyorBalık - 17.9.2020
600 gramlık palamut 10 TL'den satılıyor
Balık - 17.9.2020
Hatay'da göl ve göletlere 94 bin sazan yavrusu bırakıldı
Hatay'da göl ve göletlere, balık popülasyonunun artırılması amacıyla 94 bin sazan yavrusu salındı.
Balık: Manisa'da sular çekildi, binlerce balık telef olduBalık - 17.9.2020
Manisa'da sular çekildi, binlerce balık telef oldu
Balık - 17.9.2020
Son Dakika: Manisa'da baraj gölündeki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme
Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Kula ilçesinde bir baraj gölünde çok sayıda balığın telef olması üzerine inceleme başlatıldı.
Balık: Samsun'da maske ve fiziksel mesafe denetimleriBalık - 17.9.2020
Samsun'da maske ve fiziksel mesafe denetimleri
Balık: Türkiye peşini bırakmadı, tarihi eser İtalya'dan geri alınıyorBalık - 17.9.2020
Türkiye peşini bırakmadı, tarihi eser İtalya'dan geri alınıyor
Balık - 17.9.2020
Samsun'da balık fiyatları
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 10 ila 15 liradan satıldı.
Balık: MTSO'dan Türkiye'de bir ilk: Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık MerkeziBalık - 17.9.2020
MTSO'dan Türkiye'de bir ilk: Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi
Balık: MERSİN Cansız mankene maske takılması gülümsettiBalık - 17.9.2020
MERSİN Cansız mankene maske takılması gülümsetti
Balık - 17.9.2020
Son dakika haberleri! Erzincan Valisi Makas, Tercan ve Çayırlı ilçesindeki yatırımları denetledi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Makas, İl Özel İdaresi ekiplerince Çayırlı ilçesine bağlı Balıklı köyündeki sıcak asfalt çalışmalarını denetledi.
Balık - 17.9.2020
Bartın Valisi Güner'den balıkçı barınağında inceleme
Bartın Valisi Sinan Güner, Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde bulundu.
Balık: Tarımda gelişmiş olan ülkelerin hepsinin nükleer santrali varBalık - 17.9.2020
Tarımda gelişmiş olan ülkelerin hepsinin nükleer santrali var
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Şu an buradasınız: Balık Haberleri | Balık Haber - Haberler - Balık haberleri, son dakika balık haber ve gelişmeleri burada. Sarımsaklı'da sular kesildi, tarladaki mahsuller kurudu.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 12:31:15. #1.15#
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